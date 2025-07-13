“SwimRun 2025”: в Івано-Франківську відбулося змагання з плавання та бігу ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 13 липня, у Івано-Франківську на міському озері відбулися спортивні змагання з бігу та плавання.
Цьогоріч змагання проходили уже вшосте. У змаганнях взяли участь понад 80 учасників зі всієї України, пише Правда ІФ
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Змагання відбувалися на двох дистанціях:
- SwimRun Hard -13 кілометрів
- SwimRun Light – 9,5 кілометрів
Учасники перепливали міське озеро та бігали навколо нього. На дистанції SwimRun Light серед жінок перемогу здобули:
- Бузовська Марія (Київ) – 1:08:18
- Ратушняк Руслана (Тернопіль) – 1:17:24
- Габриєлів Мар’яна (Київ) – 1:21:45
Серед чоловіків
- Карпюк Павло (Київ) – 55:02
- Ільницький Володимир (Харків) – 57:18
- Щіпановський Артур (Хмельницький) – 58:01
На дистанції SwimRun Hard серед жінок перемогу здобули:
- Абрамович Майя (Нетішин) -1:33:21
- Чебераха Ольга (Львів) – 1:53:36
- Тиндик Вікторія (Київ) – 2:15:11
Серед чоловіків:
- Волинець Віталій (Тернопіль) – 1:15:44
- Савіцький Арсен (Івано-Франківськ) – 1:15:49
- Щелкунов Ілья (Дніпро) – 1.20:21
Усі фінішери отримали пам’ятні медалі, а переможці та призери цінні призи від партнерів змагань.
Організатори змагань зазначають, що цьогоріч було значно більше учасників ніж у попередні роки.
Спорт не лише тримає тіло у тонусі, а й підтримує ментальне здоров’я. Якнайкраще це можу підтвердити зростанням учасників, що є діючими військовослужбовцями або ветеранами. Їх було втричі більше, ніж торік! Ми реєструємо їх безкоштовно, адже завдяки їхній самопожертві маємо можливість пропагувати здоровий спосіб життя, крім того, це наш спосіб допомогти їм “перемкнути голову” і занурити у те, що вони любили ще в цивільному житті, адже більшість з них раніше активно займалися триатлоном, бігом чи плаванням, – зазначає організатор змагань Христина Сорока
Фоторепортаж Богдана Савлюка