“SwimRun 2025”: в Івано-Франківську відбулося змагання з плавання та бігу ФОТОРЕПОРТАЖ

Цьогоріч змагання проходили уже вшосте. У змаганнях взяли участь понад 80 учасників зі всієї України, пише Правда ІФ

Змагання відбувалися на двох дистанціях:

Учасники перепливали міське озеро та бігали навколо нього. На дистанції SwimRun Light серед жінок перемогу здобули:

Серед чоловіків

На дистанції SwimRun Hard серед жінок перемогу здобули:

Серед чоловіків:

Усі фінішери отримали пам’ятні медалі, а переможці та призери цінні призи від партнерів змагань.

Організатори змагань зазначають, що цьогоріч було значно більше учасників ніж у попередні роки.

Спорт не лише тримає тіло у тонусі, а й підтримує ментальне здоров’я. Якнайкраще це можу підтвердити зростанням учасників, що є діючими військовослужбовцями або ветеранами. Їх було втричі більше, ніж торік! Ми реєструємо їх безкоштовно, адже завдяки їхній самопожертві маємо можливість пропагувати здоровий спосіб життя, крім того, це наш спосіб допомогти їм “перемкнути голову” і занурити у те, що вони любили ще в цивільному житті, адже більшість з них раніше активно займалися триатлоном, бігом чи плаванням, – зазначає організатор змагань Христина Сорока