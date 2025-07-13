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"SwimRun 2025": в Івано-Франківську відбулося змагання з плавання та бігу ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

“SwimRun 2025”: в Івано-Франківську відбулося змагання з плавання та бігу ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
13/07/2025 20:06
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Сьогодні, 13 липня, у Івано-Франківську на міському озері відбулися спортивні змагання з бігу та плавання.

Цьогоріч змагання проходили уже вшосте. У змаганнях взяли участь понад 80 учасників зі всієї України, пише Правда ІФ

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Змагання SwimRun у Франківську

Змагання відбувалися на двох дистанціях:

  • SwimRun Hard -13 кілометрів
  • SwimRun Light – 9,5 кілометрів
Бігуни та велосипедисти на спортивному маршруті

Учасники перепливали міське озеро та бігали навколо нього. На дистанції SwimRun Light серед жінок перемогу здобули:

  1. Бузовська Марія (Київ) – 1:08:18
  2. Ратушняк Руслана (Тернопіль) – 1:17:24
  3. Габриєлів Мар’яна (Київ) – 1:21:45

Серед чоловіків

  1. Карпюк Павло (Київ) – 55:02
  2. Ільницький Володимир (Харків) – 57:18
  3. Щіпановський Артур (Хмельницький) – 58:01

На дистанції SwimRun Hard серед жінок перемогу здобули:

  1. Абрамович Майя (Нетішин) -1:33:21
  2. Чебераха Ольга (Львів) – 1:53:36
  3. Тиндик Вікторія (Київ) – 2:15:11

Серед чоловіків:

  1. Волинець Віталій (Тернопіль) – 1:15:44
  2. Савіцький Арсен (Івано-Франківськ) – 1:15:49
  3. Щелкунов Ілья (Дніпро) – 1.20:21
Спортсменка перетинає фінішну лінію марафону
Фініш учасника змагань, глядачі підтримують
Спортсмен в спортивному одязі перед наметом на змаганнях.
Нагороди за перші місця у змаганні SwimRunIvano

Усі фінішери отримали пам’ятні медалі, а переможці та призери цінні призи від партнерів змагань.

Організатори змагань зазначають, що цьогоріч було значно більше учасників ніж у попередні роки.

Спорт не лише тримає тіло у тонусі, а й підтримує ментальне здоров’я. Якнайкраще це можу підтвердити зростанням учасників, що є діючими військовослужбовцями або ветеранами. Їх було втричі більше, ніж торік! Ми реєструємо їх безкоштовно, адже завдяки їхній самопожертві маємо можливість пропагувати здоровий спосіб життя, крім того, це наш спосіб допомогти їм “перемкнути голову” і занурити у те, що вони любили ще в цивільному житті, адже більшість з них раніше активно займалися триатлоном, бігом чи плаванням, – зазначає організатор змагань Христина Сорока

Група людей святкує біля фінішної лінії на забігу.
Учасники на старті змагань Swimrun.
Люди стоять і сидять на траві на заході
Двоє чоловіків біжать у спортивному одязі з номерами.
Бігун на марафоні в місті
Люди підтримують бігунів на алеї під час марафону
Люди гуляють і бігають у літньому парку.
Чоловік біжить парком літнього дня
Чоловік бігає в парку під час змагань
Людина весело позує на вулиці влітку.
Чоловік біжить, сонячний день, зелений сквер.
Чоловік біжить мостом під час змагань
Тріатлон: спортсмен виходить з води, змагання на озері
Спортсмен фінішує на велогонці під аркою Gorgany.
Спортсмен на марафоні, фінішує на червоній доріжці.
Дві жінки обіймаються, усміхаючись на вулиці.
Людина плаває у водоймі, весняний пейзаж
Спортсмени входять у воду під час тріатлону
Чоловік біжить парком, літо, дерев'яний фон.
Чоловік біжить на тротуарі серед природи.
Чоловік біжить по парку на доріжці
Люди бігають у парку під час змагань.
Спортсмен біжить в парку на змаганні.
Чоловік біжить в яскравих шортах по доріжці.
Чоловік біжить на відкритому повітрі весною
Чоловік біжить з рятувальним поплавцем на відкритому повітрі.
Плавець у блакитній шапочці пливе в річці
Спортсмени після участі у змаганнях
Чоловік біжить у парку, літо, спорт, здоров'я.
Чоловік біжить парком в спортивному одязі
Двоє бігунів на тлі дерев у парку
Чоловік біжить у парку влітку
Чоловік біжить парком у спортивному одязі.
Чоловік бігає в парку в спекотний день
Чоловік біжить на відкритому повітрі, літо.
Чоловік біжить марафон на природі
Чоловік біжить по мосту в спортивному одязі.
Тріатлон спортсмен виходить з води на берег.
Біжун на марафоні з вболівальниками поруч
Спортсмени фінішують на червоній доріжці марафону.

Фоторепортаж Богдана Савлюка