На Надвірнянщині попрощалися з полеглим героєм Ярославом Накладюком ФОТО

Пасічнянська громада у скорботі

В понеділок, 17 листопада, в Пасічнянській громаді громаді попрощалися із полеглим захисником України із села Бухтівець Ярославом Ярославовичем Накладюком.

Про це повідомили на сторінці Gromada Pasichna, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Ярослав Ярославович Накладюк народився 9 травня 1994 року, проживав у с. Бухтівець Пасічнянської територіальної громади. Захищав Україну на Запорізькому напрямку з грудня 2024 року, на посаді стрільця стрілецького батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

Загинув Воїн Ярослав 11 листопада 2025 року через скид з російського FPV-дрона невідомої хімічної речовини, поблизу села Щербаки, Оріхівської громади, Запорізької області.

Полеглий Ярослав Накладюк

Ярослав планував створити люблячу сім’ю, виростити та виховати дітей, та виплекати в них найцінніші скарби віри, надії, і любові. Але не судилася, тому що його молоде життя, яке забрала жорстока російсько-українська війна, завершилося несподівано, в 31 рік.

Похорон Ярослава Накладюка

Похорон

Зі сльозами на очах, з болем в серці прощалася скорботна родина, друзі, однокласники, односельчани та жителі навколишніх сіл, бойові побратими, священнослужителі з мужнім Захисником рідної землі Ярославом Накладюком, який віддав своє молоде життя за свободу та незалежність України.

Після прощання з Захиснок Ярославом Накладюком на родинному подвір’ї кортеж з тілом полеглого Героя рушив до Церкви Святих Апостолів Петра і Павла, де відбувся Чин похорону Воїна.

Похоронили мужнього оборонця рідної землі на цвинтарі в урочищі Ростока з усіма військовими почестями. Рідним Героя Ярослава військовослужбовці ЗСУ вручили Державний Прапор України, яким була покрита домовина Захисника. На честь загиблого солдата Ярослава Накладюка небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.