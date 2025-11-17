ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Надвірнянщині попрощалися з полеглим героєм Ярославом Накладюком ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Військова процесія в українському селі з прапором
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Пасічнянська громада у скорботі

В понеділок, 17 листопада, в Пасічнянській громаді громаді попрощалися із полеглим захисником України із села Бухтівець Ярославом Ярославовичем Накладюком.

Про це повідомили на сторінці Gromada Pasichna, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Ярослав Ярославович Накладюк народився 9 травня 1994 року, проживав у с. Бухтівець Пасічнянської територіальної громади. Захищав Україну на Запорізькому напрямку з грудня 2024 року, на посаді стрільця стрілецького батальйону 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади

Загинув Воїн Ярослав 11 листопада 2025 року через скид з російського FPV-дрона невідомої хімічної речовини, поблизу села Щербаки, Оріхівської громади, Запорізької області.

Портрет військового у формі, триманий у руках
Полеглий Ярослав Накладюк

Ярослав планував створити люблячу сім’ю, виростити та виховати дітей, та виплекати в них найцінніші скарби віри, надії, і любові. Але не судилася, тому що його молоде життя, яке забрала жорстока російсько-українська війна, завершилося несподівано, в 31 рік.

Священники та військові під час поминальної церемонії
Похорон Ярослава Накладюка

Похорон

Зі сльозами на очах, з болем в серці прощалася скорботна родина, друзі, однокласники, односельчани та жителі навколишніх сіл, бойові побратими, священнослужителі з мужнім Захисником рідної землі Ярославом Накладюком, який віддав своє молоде життя за свободу та незалежність України.

Після прощання з Захиснок Ярославом Накладюком на родинному подвір’ї кортеж з тілом полеглого Героя рушив до Церкви Святих Апостолів Петра і Павла, де відбувся Чин похорону Воїна.

Похоронили мужнього оборонця рідної землі на цвинтарі в урочищі Ростока з усіма військовими почестями. Рідним Героя Ярослава військовослужбовці ЗСУ вручили Державний Прапор України, яким була покрита домовина Захисника. На честь загиблого солдата Ярослава Накладюка небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.

Молодь тримає великий червоно-чорний прапор на вулиці
Військові несуть труну з прапором біля церкви
Процесія з прапором України у сільській місцевості
Люди йдуть сільською дорогою з прапором України
Процесія людей йде сільською дорогою серед природи
Похоронна процесія військових з українським прапором
Похоронна церемонія військовослужбовця в Україні
Люди на колінах зустрічають військовий кортеж
Люди тримають великий прапор України на природі
Люди на колінах з українським прапором

Джерело(а) інформації

Gromada Pasichna

СХОЖІ НОВИНИ