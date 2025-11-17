Рідні захисників з Прикарпаття вирушили у подорож Долинщиною

У межах обласного проєкту «Турбота про родину Героя» триває серія мандрівок Прикарпаттям для рідних захисників України.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Цього разу близько двадцяти учасників з Коломийської громади відвідали Долинщину.

Першою зупинкою стала вузькоколійка Карпатський трамвайчик, побудована у 1898 році, яка й досі вважається одним із найекологічніших видів транспорту. Маршрут пролягав вздовж річки Мізунка, серед гір, водоспадів та зелених схилів.

Учасники подорожі відвідали заповідник «Ширковець», гідрологічну пам’ятку природи, де мали змогу спробувати лікувальну мінеральну воду з місцевих джерел.

Наступною локацією став Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, інтерактивний музей, присвячений історії краю, природі, традиціям, лісовій промисловості та народним промислам.

Завершилася подорож відвідуванням Гошівського монастиря XVI століття на Ясній Горі, де зберігається чудотворна ікона Божої Матері — Цариця Карпат. Монастир є однією з найвеличніших святинь області та традиційним оберегом для прочан.

Проєкт «Турбота про родину Героя» реалізується з метою підтримки та вшанування родин українських захисників.