На Пасічній пройшла злива з градом. ВІДЕО

Сьогодні, близько 18 години у мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську пройшла сильна злива місцями з градом.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на очевидців та місцеві Телеграм-канали.
Очевидці повідомляють, що злива була раптовою, на дорогах стояла вода, яка не встигала відходити у каналізацію.