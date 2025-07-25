На Пасічній пройшла злива з градом. ВІДЕО

Сьогодні, близько 18 години у мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську пройшла сильна злива місцями з градом.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на очевидців та місцеві Телеграм-канали.

Очевидці повідомляють, що злива була раптовою, на дорогах стояла вода, яка не встигала відходити у каналізацію.