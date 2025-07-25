У Франківську відбудеться триденний фестиваль класичної музики

З 25 по 27 липня о 20:00 годині в Івано-Франківську пройде фестиваль класичної музики “Струни старого Станиславова”.

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Під час заходу, крім композицій класиків, лунатимуть й твори отця Даниїла Сікори ЧСВВ, пише КУРС з посиланням на Івано-Франківську архієпархію УГКЦ.

Подію організовує Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк.

25 та 27 липня фестивальні вечори пройдуть у Палаці Потоцьких (вул. Шпитальна, 5), 26 липня – на площі біля обласної філармонії.

Програма фестивалю:

П’ятниця, 25 липня – «Діалоги крізь століття» (композитори: Касадеус, Гендель, Дашак, Скорик, о. Даниїл Сікора)

Субота, 26 липня – «Мандрівка європейським бароко» (композитори: Касадеус, Бонпорті, Скарлатті, Вівальді, о. Даниїл Сікора)

Неділя, 27 липня – «У вирі почуттів» (Мендельсон, Шуберт, Кленгель, Брух, о. Даниїл Сікора)

“Це фестиваль світла і душі, тобто якісної класичної музики, яка би була духовною підтримкою в ці нелегкі часи, дарувала мир в серці та надію”, – йдеться у дописі Юрія Маршалика, альтиста, лауреата всеукраїнських конкурсів, соліста камерного оркестру “Harmonia Nobile”.

Вхід на концерт за донат на ЗСУ.