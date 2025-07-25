Понад 3000 проваджень через несплату аліментів відкрили на Прикарпатті

187 116 проваджень через несплату аліментів налічується в Україні станом на середину липня 2025 року. Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

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На 23 246 проваджень за несплату аліментів виріс ЄРБ загалом за понад 3 роки великої війни. Варто зазначити, що реєстр постійно змінюється — одні борги закриваються, інші додаються, тож варто рахувати ці дані як чистий приріст кількості проваджень, а не загальну кількість нових боржників, повідомляють в Опендатабот.

Переважна більшість проваджень — 91% — відкриті проти чоловіків. Відповідно, жінки фігурують у 9% справ. Втім рекордсменом по країні стала жінка з Київщини, проти неї відкрито 8 проваджень.

Наразі найбільше заборгували по аліментах українці у віці від 25 до 45 років, щодо них відкрито 86% проваджень.

Найбільше проваджень через несплату аліментів відкрито в Дніпропетровській області — 26 268. Далі йдуть Одеська (13 516), Харківська (13 011), Донецька (11 680) та Київська (11 050) області. В Івано-Франківській області наразі відкрито 3 349 проваджень.