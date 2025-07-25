У Франківську через суд хочуть стягнути понад 9 млн грн: забудовники не сплатили пайові внески

Івано‑Франківська окружна прокуратура подала до Господарського суду позови проти двох будівельних компаній. З них вимагають більше 9 мільйонів гривень, оскільки компанії не сплатили у вигляді пайової участі, попри введення житлових об’єктів в експлуатацію.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За даними прокуратури, ці кошти мають бути спрямовані на покращення інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури міста — відновлення доріг, прокладання мереж, освітніх та медичних об’єктів.
«Повноцінне наповнення місцевого бюджету є необхідною умовою для сталого розвитку територіальних громад. Це — частина надходжень, що мають спрямуватися на розвиток міської інфраструктури», — йдеться у повідомленні прокуратури.
Компанії-забудовники завершили роботи й ввели будинки в експлуатацію, але ігнорували свої фінансові зобов’язання перед громадою. У зв’язку з цим прокуратура вимагає примусово стягнути зазначену суму у бюджет міста.
Станом на зараз суд відкрив провадження у справі та призначив його до розгляду