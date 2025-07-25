У Франківську через суд хочуть стягнути понад 9 млн грн: забудовники не сплатили пайові внески

Івано‑Франківська окружна прокуратура подала до Господарського суду позови проти двох будівельних компаній. З них вимагають більше 9 мільйонів гривень, оскільки компанії не сплатили у вигляді пайової участі, попри введення житлових об’єктів в експлуатацію.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

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За даними прокуратури, ці кошти мають бути спрямовані на покращення інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури міста — відновлення доріг, прокладання мереж, освітніх та медичних об’єктів.

«Повноцінне наповнення місцевого бюджету є необхідною умовою для сталого розвитку територіальних громад. Це — частина надходжень, що мають спрямуватися на розвиток міської інфраструктури», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Компанії-забудовники завершили роботи й ввели будинки в експлуатацію, але ігнорували свої фінансові зобов’язання перед громадою. У зв’язку з цим прокуратура вимагає примусово стягнути зазначену суму у бюджет міста.

Станом на зараз суд відкрив провадження у справі та призначив його до розгляду