Повітря у Франківську було чистим 97% часу у другому кварталі 2025 року

Аналітики ЛУН опублікували оновлений квартальний рейтинг якості повітря в українських містах за квітень-червень 2025 року.

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Івано-Франківськ продемонстрував високий рівень чистоти — протягом 97% часу у місті фіксувалося чисте повітря.

У лідерах рейтингу опинилися Київ, Одеса та Ужгород — по 99,9% часу з чистим повітрям. За ними — Львів, Вінниця та Житомир із 99%.

Найменше чистого повітря зафіксовано у Дніпрі (90%) та Чернівцях (91%).

Мешканці можуть перевірити якість повітря у своєму місті в реальному часі на мапі якості повітря від ЛУН.