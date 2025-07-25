Шахраї видають себе за посадовців податкової служби та видурюють у підприємців сотні тисяч гривень

Почастішали випадки шахрайських дій, коли злочинці, видаючи себе за керівників ГУ ДПС в Івано-Франківській області, звертаються до суб’єктів господарювання з проханням перерахувати кошти начебто на допомогу ЗСУ чи інші благодійні проєкти.

Пише Правда.іф з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області.

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Податкова ніколи не зверталася й не звертається до платників з такими чи подібними проханнями

Для цього вони створюють псевдоакаунти, фальшиві електронні скриньки служби, під неправдивими номерами телефонів начебто посадовців податкової активно користуються такими додатками як WhatsApp, Viber й у такий спосіб комунікують з бізнесом, видурюючи сотні тисяч гривень. Про такі випадки під час брифінгу попередив в.о. начальника Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Віктор Яцишин та закликав підприємців бути обачними.

“Податкова ніколи не зверталася й не звертається до платників з такими чи подібними проханнями. Вся комунікація між податковою службою й суб’єктами господарювання відбувається виключно через офіційні канали: службові номери телефонів чи офіційні електронні скриньки, точні адреси яких є на офіційному вебпорталі ДПС. Тож у випадку отримання підозрілої кореспонденції чи телефонного дзвінка, краще звернутися до податкової служби та уточнити правдивість інформації або повідомити про такі факти правоохоронні органи,” – наголошує Віктор Яцишин.

Саме пильність окремих платників, зазначає керівник служби, допомогла вберегти кошти підприємств від шахрайських зазіхань. Однак, на жаль, є випадки, коли підприємці, потрапивши на гачок зловмисників, перерахували на шахрайські рахунки десятки й сотні тисяч гривень, які справді могли бути використаними на підтримку ЗСУ чи важкохворих.

Наостанок посадовець застерігає платників – у випадку отримання сумнівних телефонних дзвінків чи листів, в жодному разі не надавати особистих даних та не переказувати кошти, а одразу повідомити про можливі факти шахрування відповідні органи.