На підтримку захисників: на Прикарпатті проведуть дев’ятий благодійний аукціон

На Івано-Франківщині проведуть черговий благодійний аукціон на підтримку бійців.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму відеозверненні.
За словами посадовиці, аукціон відбудеться на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 102-ї бригади Сил територіальної оборони.
«Кожен лот — це не просто внесок, це врятоване життя, це підтримка тих, хто щодня стримує ворога і захищає наші домівки», — наголосила Світлана Онищук.
Очільниця області також закликала мешканців долучатися до заходу та берегти себе.
«Бережімо себе, свої родини та Україну. Разом вистоїмо», — зазначила Світлана Онищук.