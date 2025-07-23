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На підтримку захисників: на Прикарпатті проведуть дев'ятий благодійний аукціон
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На підтримку захисників: на Прикарпатті проведуть дев’ятий благодійний аукціон

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 16:12
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На Івано-Франківщині проведуть черговий благодійний аукціон на підтримку бійців.

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Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму відеозверненні.

За словами посадовиці, аукціон відбудеться на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 102-ї бригади Сил територіальної оборони.

«Кожен лот — це не просто внесок, це врятоване життя, це підтримка тих, хто щодня стримує ворога і захищає наші домівки», — наголосила Світлана Онищук.

Очільниця області також закликала мешканців долучатися до заходу та берегти себе.

«Бережімо себе, свої родини та Україну. Разом вистоїмо», — зазначила Світлана Онищук.