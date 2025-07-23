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На території підприємства поблизу Івано-Франківська сталася пожежа
Диван на коліщатках в темній вітальні

На території підприємства поблизу Івано-Франківська сталася пожежа

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 15:40
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Увечері 22 липня в селі Загвіздя Івано-Франківського району сталася пожежа — загорівся дах складу на території одного з підприємств.

Про це інформують у Telegram-каналі Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Правда.

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Повідомлення про займання складського приміщення в селі Загвіздя надійшло до Служби порятунку о 18:48.

На місці пожежі рятувальники з’ясували, що горить покрівля складу готової продукції. Вогонь охопив 15 метрів квадратних.

Надзвичайники загасили займання та не допустили його поширення на інші приміщення підприємства. Травмованих на пожежі немає.