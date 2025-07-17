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На полі бою поліг інструктор лижної школи Буковеля Руслан Запотічний

Автор: Оксана Марушкевич
17/07/2025 15:29
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Інструктор лижної школи Буковеля Руслан Запотічний загинув під час бойових дій на фронті.

Про його смерть повідомила команда закладу на офіційній сторінці в соцмережі, пишуть Версії.

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Інформацію про загибель Руслана Запотічного оприлюднили на офіційній Instagram-сторінці гірськолижної школи Ski School Bukovel, де працював загиблий.

На війні загинув інструктор лижної школи Буковеля Руслан Запотічний

У дописі команда лижної школи висловила глибоку скорботу та подяку Руслану за службу і відданість.

«Руслан загинув на полі бою. До останньої секунди свого життя — він захищав кожного з нас», — йдеться в повідомленні колективу лижної школи.

У дописі також наголошується, що для колективу Руслан був не лише професіоналом, а й близькою людиною, яка залишила по собі багато спогадів.

На війні загинув інструктор лижної школи Буковеля Руслан Запотічний

«Обіцяємо зберегти найтепліші спогади: про гори і море, про рідний Буковель у всі сезони, про кожну пригоду, про тебе…Приносимо щирі співчуття рідним та близьким! Непоправна втрата для кожного з нас…», — йдеться у зверненні лижної школи.