На полі бою поліг інструктор лижної школи Буковеля Руслан Запотічний

Інструктор лижної школи Буковеля Руслан Запотічний загинув під час бойових дій на фронті.
Про його смерть повідомила команда закладу на офіційній сторінці в соцмережі, пишуть Версії.
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Інформацію про загибель Руслана Запотічного оприлюднили на офіційній Instagram-сторінці гірськолижної школи Ski School Bukovel, де працював загиблий.
У дописі команда лижної школи висловила глибоку скорботу та подяку Руслану за службу і відданість.
«Руслан загинув на полі бою. До останньої секунди свого життя — він захищав кожного з нас», — йдеться в повідомленні колективу лижної школи.
У дописі також наголошується, що для колективу Руслан був не лише професіоналом, а й близькою людиною, яка залишила по собі багато спогадів.
«Обіцяємо зберегти найтепліші спогади: про гори і море, про рідний Буковель у всі сезони, про кожну пригоду, про тебе…Приносимо щирі співчуття рідним та близьким! Непоправна втрата для кожного з нас…», — йдеться у зверненні лижної школи.