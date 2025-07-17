Команда ДЮРП Івано-Франківського ліцею МВС посіла 1 місце на змаганнях у Польщі. ФОТО

Юні рятувальники з Івано-Франківська підкорили Польщу. Команда ДЮРП Івано-Франківського ліцею МВС виборола почесне 1 місце на міжнародних змаганнях у Республіці Польща, гідно представивши Україну на міжнародній арені

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Змагання проходили на території Powiat NyskiWojewództwo Opolskie Республіки Польща, участь у яких взяли 26 команд. Перед початком змагань староста міста Ниси Daniel Palimąka та організатор змагань — комендант Sylwester Łucki тепло привітали команду з України та наголосили, що українці кожного дня показують неймовірну стійкість та силу духу і він щиро радий, що команда з України змогла взяти участь у даних змаганнях.

“Команда ДЮРП Івано-Франківський ліцей МВС України показала на змаганнях кращий результат та посіла почесне 1 місце. Кубки, грамоти подарунки, а ще призи: відвідування одного з найкращих аквапарків та багато цікавих екскурсій отримали переможці. Крім нових навичок та досвіду, юні рятувальники з України також отримали незабутні враження, цікаві знайомства та змогли знайти справжніх друзів серед команд-учасниць з Польщі”, – йдеться у дописі.

По завершенню змагань відбулася зустріч зі старостою Ниського повіту Daniel Palimąka та Krzysztof Kliś – начальником відділу безпеки та кризового управління Староства Нисського повіту, з якими рятувальники Прикарпаття тісно співпрацюють вже багато років.

Пізніше було організовано візити до Повітової комендатури пожежної служби та поліції у місті Ниса та до підрозділів Добровільної пожежної охорони, а також до Добровільних пожежних команд Ниського повіту та регіонального відділення WOPR (Водне добровільне рятувальне товариство). Найцікавішим етапом стало відвідування музеїв та замків, а також можливість відвідати кінний клуб та покататися верхи. Для команди ліцеїстів, основна частина якої зі східних областей України, це стало справжньою терапією та розвантаженням.

Також були офіційні зустрічі до Адміністрації Маршалика Опольського воєводства, яке постійно надає підтримку рятувальникам Прикарпаття та активно співпрацює з Івано-Франківською областю вже близько 20 років. В ході візиту було досягнуто домовленості про те, що юні рятувальники з України будуть брати участь у даних змаганнях на постійній основі. Також відбулася офіційна зустріч з Почесним Консулом України в Республіці Польща Іреною Пордзік, яка тісно співпрацює з Головним управлінням ДСНС в області вже багато років.