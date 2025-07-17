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Пожежна частина та команда перед червоним автомобілем
Диван на коліщатках в темній вітальні

Команда ДЮРП Івано-Франківського ліцею МВС посіла 1 місце на змаганнях у Польщі. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
17/07/2025 15:08
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Юні рятувальники з Івано-Франківська підкорили Польщу. Команда ДЮРП Івано-Франківського ліцею МВС виборола почесне 1 місце на міжнародних змаганнях у Республіці Польща, гідно представивши Україну на міжнародній арені

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Змагання проходили на території Powiat NyskiWojewództwo Opolskie Республіки Польща, участь у яких взяли 26 команд. Перед початком змагань староста міста Ниси Daniel Palimąka та організатор змагань — комендант Sylwester Łucki тепло привітали команду з України та наголосили, що українці кожного дня показують неймовірну стійкість та силу духу і він щиро радий, що команда з України змогла взяти участь у даних змаганнях.

“Команда ДЮРП Івано-Франківський ліцей МВС України показала на змаганнях кращий результат та посіла почесне 1 місце. Кубки, грамоти подарунки, а ще призи: відвідування одного з найкращих аквапарків та багато цікавих екскурсій отримали переможці. Крім нових навичок та досвіду, юні рятувальники з України також отримали незабутні враження, цікаві знайомства та змогли знайти справжніх друзів серед команд-учасниць з Польщі”, – йдеться у дописі.

Група людей у приміщенні біля вікна
Молоді люди в формах стоять на траві
Зустріч курсантів з працівниками служби порятунку
Пожежники розмовляють біля пожежної машини в гаражі.
Пожежники розгортають пожежнi шланги на змаганнях
Поліція допомагає молоді користуватись обладнанням

По завершенню змагань відбулася зустріч зі старостою Ниського повіту Daniel Palimąka та Krzysztof Kliś – начальником відділу безпеки та кризового управління Староства Нисського повіту, з якими рятувальники Прикарпаття тісно співпрацюють вже багато років.

Пізніше було організовано візити до Повітової комендатури пожежної служби та поліції у місті Ниса та до підрозділів Добровільної пожежної охорони, а також до Добровільних пожежних команд Ниського повіту та регіонального відділення WOPR (Водне добровільне рятувальне товариство). Найцікавішим етапом стало відвідування музеїв та замків, а також можливість відвідати кінний клуб та покататися верхи. Для команди ліцеїстів, основна частина якої зі східних областей України, це стало справжньою терапією та розвантаженням.

Команда рятувальників на змаганнях, пожежні машини на задньому плані.
Групове фото переможців на відкритому повітрі
Навчання поліцейських у кімнаті зі стінами мапами.
Група на рятувальному катері на озері
Команда пожежників тренується на відкритому полі.
Група пожежників перед стінним малюнком.
Інструктаж молодих офіцерів поліції біля мотоциклів

Також були офіційні зустрічі до Адміністрації Маршалика Опольського воєводства, яке постійно надає підтримку рятувальникам Прикарпаття та активно співпрацює з Івано-Франківською областю вже близько 20 років. В ході візиту було досягнуто домовленості про те, що юні рятувальники з України будуть брати участь у даних змаганнях на постійній основі. Також відбулася офіційна зустріч з Почесним Консулом України в Республіці Польща Іреною Пордзік, яка тісно співпрацює з Головним управлінням ДСНС в області вже багато років.

Група людей у формі стоїть у приміщенні.
Команда пожежників обговорює обладнання на відкритому повітрі.
Люди тримають український та інший прапори біля церкви.
Групове фото перед пожежною частиною ВПС Вроцлав.
Група людей у формі перед будівлею в Україні.
Пожежна команда перед будівлею у Льонці, Польща.
Група людей на сходах перед вітражем.