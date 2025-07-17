У Франківську горів легковий автомобіль

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу легкового автомобіля.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 17 липня о 10:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у місті Івано-Франківськ по вулиці Федьковича.

На місце події направили рятувальників, які встановили, що виникло горіння моторного відсіку легкового автомобіля.

Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, завдяки чому вдалось запобігти поширенню вогню.

Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.