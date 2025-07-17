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В Україну повернули тіла 1000 загиблих

Автор: Оксана Марушкевич
17/07/2025 14:04
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За результатами проведених репатріаційних заходів в Україні повернуто 1000 загиблих.

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Пише Правда.іф з посиланням на Координаційний штаб

За підтвердження російської сторони тіла належать громадянам України, в тому числі військовослужбовцям.

“Тіла повернулись за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань пов’язаних з військовослужбовцями, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Управління Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих повноважень за особливих результатів, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України”, – йдеться у дописі.

Слідчими правоохоронними органами спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі експертизи та проведена ідентифікація репатріованих тіл.

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