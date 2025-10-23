На Прикарпатті арештували водія, через якого загинули двоє людей на Надвірнянщині

Суд узяв під варту водія, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Надвірнянщині.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід 23-річному водію автомобіля «Hyundai Tucson», який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Надвірнянщині. Чоловіка взяли під варту без визначення розміру застави, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.

трагічна аварія сталася у селі Красна Надвірнянського району. Унаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, серед яких — неповнолітній.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.