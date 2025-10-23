Учні калуських ліцеїв змагалися у турнірі «Шкільний м’яч»

У Калуші 21–22 жовтня відбулися змагання з футболу «Шкільний м’яч», які об’єднали юних спортсменів із різних навчальних закладів громади.

На базі Калуських ліцеїв №1 та №6 зійшлися п’ять команд юнаків і три команди дівчат. Серед юнаків участь взяли представники Калуських ліцеїв №1, №2, №6, №10 та Боднарівського ліцею, а серед дівчат — команди ліцеїв №1, №10 та Голинського ліцею, пише Інформатор.

За словами організаторів із Центру професійного розвитку педагогічних працівників, учасники продемонстрували не лише технічну підготовку, а й справжню згуртованість і взаємну підтримку. Кожен матч був насичений динамічними моментами, емоціями та ефектними голами.

Особливо відзначили гру дівчат — їхні поєдинки були не менш напруженими й видовищними, ніж чоловічі.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За підсумками турніру перемогу серед юнаків здобула команда Калуського ліцею №6, а серед дівчат — Голинського ліцею.