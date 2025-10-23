Буковель впроваджує пілотну програму сортування сміття

На численних локаціях курорту встановили спеціальні контейнери з маркуванням для роздільного збору сміття: скла, паперу та пластику.

Курорт ще у 2024 році оголосив про свій перехід до формату туристичної дестинації, яка відповідає міжнародним стандартам сталого розвитку. Одним з його ключових критеріїв є ефективне поводження з відходами, зокрема впровадження системи сортування сміття. Такий підхід дозволяє суттєво зменшити викиди парникових газів, знизити навантаження на полігони та сприяти ефективнішій переробці вторинних матеріалів.

“Для Буковелю це не лише питання збереження довкілля, але й стратегічна конкурентна перевага: усе більше мандрівників у світі обирають “зелені” дестинації, які дбають про навколишнє середовище”, – йдеться у дописі.

Головна мета пілотної програми “Bukovel сортує” – сформувати екологічно свідому культуру поводження з відходами як серед туристів, так і серед працівників курорту.

Важливим етапом стала організація логістики – тобто, хто забиратиме та перероблятиме відсортоване сміття. Буковель знайшов надійного партнера – компанію, яка має досвід у переробці пластику, скла та паперу. Саме ця компанія відповідає за транспортування та подальшу обробку зібраних фракцій.

Курорт зазначає, що впровадження системи сортування – це більше за просто встановлення контейнерів. Це частина комплексної стратегії сталого розвитку, яка охоплює

екологічну просвіту гостей і працівників курорту;

відповідальне управління ресурсами;

впровадження інновацій у сфері екотуризму;

формування нового стандарту туризму в Україні.

Крім того, на курорті в центральному Інформаційному центрі від червня працює пункт прийому використаних елементів живлення, куди можна віддати батарейки та павербанки.