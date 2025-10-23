Калущина провела в останню путь воїна Богдана Терлецького

Богдан Терлецький народився 11 червня 1982 року в Калуші. Навчався в Калуській ЗОШ №2, в відтак поступив в Бурштинський кулінарний коледж.
Працював в ресторані, де познайомився з дружиною Наталією. В 2007 році у сім’ї народився син Андрій.
Згодом Богдан Терлецький працював за кордоном, але у 2023 році добровольцем приєднався до лав ЗСУ.
Герой служив навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.
Вірний військовій присязі, Богдан Терлецький, виконував свій військовий обов’язок, але, на превеликий жаль, 21 жовтня 2025 року помер в одному з лікувальних закладів громади.
“Сьогодні рідні, друзі, мешканці міста, побратими прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого земляка в ім’я вільної і незалежної України”, – пише Андрій Найда.