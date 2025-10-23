ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Калущина провела в останню путь воїна Богдана Терлецького

Автор: Уляна Роднюк
Портрет українського військового перед прапором України
Богдан Терлецький народився 11 червня 1982 року в Калуші. Навчався в Калуській ЗОШ №2, в відтак поступив в Бурштинський кулінарний коледж.

Працював в ресторані, де познайомився з дружиною Наталією. В 2007 році у сім’ї народився син Андрій.

Згодом Богдан Терлецький працював за кордоном, але у 2023 році добровольцем приєднався до лав ЗСУ.

Герой служив навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.

Вірний військовій присязі, Богдан Терлецький, виконував свій військовий обов’язок, але, на превеликий жаль, 21 жовтня 2025 року помер в одному з лікувальних закладів громади.

“Сьогодні рідні, друзі, мешканці міста, побратими прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого земляка в ім’я вільної і незалежної України”, – пише Андрій Найда.

Прощання з українським військовим на похороні
Прощання у церкві з труною, накритою прапором
Похоронна процесія військових із українським прапором
Люди на колінах під час церемонії біля будівлі

