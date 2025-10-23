В Івано-Франківську готують до запуску три нові майданчики для платного паркування

Станом на сьогодні комунальним підприємством уже запущено 19 паркувальних майданчиків, де облаштовано 233 платні місця та 32 місця для осіб з інвалідністю.



Майданчики для платного паркування стоятимуть:

вул. Коновальця (від Січових Стрільців до Сахарова) — 38 місць, з них 4 місця для осіб з інвалідністю

вул. Вовчинецька, 10–34 (від зупинки громадського транспорту до квіткового ринку) — 19 місць, з них 2 місця для осіб з інвалідністю

вул. Г. Мазепи (біля ЖК «Липки», заїзд/виїзд до Reikartz Park Hotel) — 127 місць, з них 14 місць для осіб з інвалідністю

Після запуску трьох нових майданчиків кількість місць зросте ще на 184, з них 20 — для осіб з інвалідністю.

Загалом кількість паркомісць, якими оперує КП «Івано-Франківськпаркування», збільшиться майже на 80%.