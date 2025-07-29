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На ПРикарпатті будинок для сиріт з інвалідністю під загрозою закриття: прихисток шукає підтримки
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті будинок для сиріт з інвалідністю під загрозою закриття: прихисток шукає підтримки

Автор: Ігор Василик
29/07/2025 09:04
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На Прикарпатті будинок для сиріт з інвалідністю “Оселя Віри, Надії, Любові”під загрозою існування. 12 липня 2025 року заклад відкрився.

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Як розповіли “Галці” представники закладу, будинок функціонував завдяки допомозі благодійників і тимчасовій державній підтримці.

До кінця 2021 року Оселя отримувала фінансування з державного бюджету, а у 2022 році – часткові кошти за рішенням суду через обласний департамент соціальної політики.

Як можна допомогти Оселя?

  • Підписатися на щомісячні пожертви на підтримання життєдіяльності Оселі у Telegram-боті;
  • Якщо не користуєтесь Telegram, можна оформити підписку через WayForPay;
  • Допомогти в інший спосіб, запитавши про це у волонтерів, які опікуються Оселею.
Двоє людей сидять на килимі в кімнаті.
Двоє людей сидять у кімнаті.
Радісна дитина з чоловіком на підлозі кімнати
Люди навколо столу з їжею в кімнаті.