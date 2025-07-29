Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

29 липня – 160 років від дня народження митрополита Андрея Шептицького (1865-1944), визначного церковного і громадсько-політичного діяча, єпископа Станиславівського у 1899-1900 рр.;

– 90 років від дня народження Володимира Сельського (1935-2021), природознавця, кандидата геолого-мінералогічних наук, уродженця м. Коломия (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.