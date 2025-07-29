Тільки половина прикарпатських немовлят отримують щеплення від гепатиту В у першу добу життя

на Прикарпатті області лише 49% новонароджених отримують щеплення від гепатиту B у перші 24 години життя, як рекомендує ВООЗ. Це на 3% більше середнього показника по Україні, але все ще критично мало.

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Про це пише Галка з брифінгу в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 28 липня.

Керівник відділу імунопрофілактики ДУ “Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ” Марта Локатир розповіла, що половина новонароджених на Прикарпатті не отримує своєчасного захисту від небезпечного вірусного гепатиту B через порушення графіка вакцинації. Це створює серйозні ризики для здоров’я дітей у майбутньому.

“За підсумками шести місяців поточного року наша область охопила своєчасно вакцинацією 49% дітей від запланованих”, – повідомила Локатир.

Хоча цей показник на 3% перевищує середній по Україні (46%), він залишається критично низьким. За словами спеціаліста, перше щеплення від гепатиту B дитина повинна отримати в перші 24 години після народження.