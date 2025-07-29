“Тест на людяність”: у середмісті Франківська ветеран пройшовся із двома бутлями води ВІДЕО

В середмісті Івано-Франківська ветеран війни та громадський активіст Євген Сивопляс провів акцію під назвою “тест на людяність”.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ІФ

Відважний ветеран пройшовся центральною частиною Франківська, тримаючи в руках два бутлі води. Метою акції було привернути увагу до доступності українських міст для людей з інвалідністю та перевірити, чи готові мешканці міста допомагати ветеранам у повсякденному житті.

За одну годину допомогу йому запропонували 15 перехожих

“Надіємось, що акції допоможуть українцям зрозуміти важливість такого вчинку як запропонувати ветерану допомогу. Може він не завжди її і потребує, але це показує, що тобі не байдуже. Бо байдужість болить не менше, ніж рани, з якими військові повертаються додому. Не проходьте повз, не відвертайте очі, не забувайте, завдяки кому маємо можливість жити. “-відзначив ветеран.

Євген Сивопляс — колишній військовослужбовець 3 ОШБр, нині займається громадською діяльністю. Він є ініціатором соціальних проєктів “Не відвертай обличчя” та “Стоп байдужість”, які спрямовані на:

підтримку ветеранів з інвалідністю;

розвиток інклюзивності у громадах;

зміну суспільного ставлення до захисників.

У дописі нагадують, що перш ніж допомагати ветерану з інвалідністю, слід запитати: “Вам потрібна допомога?”