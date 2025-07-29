“Тест на людяність”: у середмісті Франківська ветеран пройшовся із двома бутлями води ВІДЕО

В середмісті Івано-Франківська ветеран війни та громадський активіст Євген Сивопляс провів акцію під назвою “тест на людяність”.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ІФ
Відважний ветеран пройшовся центральною частиною Франківська, тримаючи в руках два бутлі води. Метою акції було привернути увагу до доступності українських міст для людей з інвалідністю та перевірити, чи готові мешканці міста допомагати ветеранам у повсякденному житті.
За одну годину допомогу йому запропонували 15 перехожих
“Надіємось, що акції допоможуть українцям зрозуміти важливість такого вчинку як запропонувати ветерану допомогу. Може він не завжди її і потребує, але це показує, що тобі не байдуже. Бо байдужість болить не менше, ніж рани, з якими військові повертаються додому. Не проходьте повз, не відвертайте очі, не забувайте, завдяки кому маємо можливість жити. “-відзначив ветеран.
Євген Сивопляс — колишній військовослужбовець 3 ОШБр, нині займається громадською діяльністю. Він є ініціатором соціальних проєктів “Не відвертай обличчя” та “Стоп байдужість”, які спрямовані на:
- підтримку ветеранів з інвалідністю;
- розвиток інклюзивності у громадах;
- зміну суспільного ставлення до захисників.
У дописі нагадують, що перш ніж допомагати ветерану з інвалідністю, слід запитати: “Вам потрібна допомога?”