Сьогодні Калуська громада прощатиметься із полегоим офіцером Романом Слюзарем

У понеділок 28 липня, До Калуша прибувскорботний кортеж із тілом полеглого Героя – 47-річного старшого лейтенанта Романа Слюзаря.
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Про це своїх читачів повідосляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Калуську міську раду.
“На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби пально-мастильних матеріалів логістики однієї з військових частин.
“Відданий військовій присязі на вірність українському народові, на превеликий жаль, 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникаючого осколкового вогнепального поранення в одній з Київських лікарень”, – йдеться у дописі.
Чин похорону розпочнеться 29 липня об 11.00 годині від ПК «Мінерал».
Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.
Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.