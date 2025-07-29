Сьогодні Калуська громада прощатиметься із полегоим офіцером Романом Слюзарем

У понеділок 28 липня, До Калуша прибувскорботний кортеж із тілом полеглого Героя – 47-річного старшого лейтенанта Романа Слюзаря.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Про це своїх читачів повідосляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Калуську міську раду.

“На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби пально-мастильних матеріалів логістики однієї з військових частин.

“Відданий військовій присязі на вірність українському народові, на превеликий жаль, 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникаючого осколкового вогнепального поранення в одній з Київських лікарень”, – йдеться у дописі.