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Сьогодні Калуська громада прощатиметься із полегоим офіцером Романом Слюзарем
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Калуська громада прощатиметься із полегоим офіцером Романом Слюзарем

Автор: Ігор Василик
29/07/2025 08:09
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У понеділок 28 липня, До Калуша прибувскорботний кортеж із тілом полеглого Героя – 47-річного старшого лейтенанта Романа Слюзаря.

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Про це своїх читачів повідосляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Калуську міську раду.

“На захист рідної Батьківщини Герой став у липні 2023 року. Гідно та віддано виконував свій військовий обов’язок, був начальником служби пально-мастильних матеріалів логістики однієї з військових частин.

“Відданий військовій присязі на вірність українському народові, на превеликий жаль, 25 липня 2025 року Герой помер внаслідок проникаючого осколкового вогнепального поранення в одній з Київських лікарень”, – йдеться у дописі.

Чин похорону розпочнеться 29 липня об 11.00 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.

Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.