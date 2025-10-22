На Прикарпатті діятимуть 468 “пунктів незламності”: перевіряють генератори, створюють запаси палива та проводять навчання персоналу

В Івано-Франківській області триває активна підготовка “пунктів незламності” до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. Про стан готовності під час наради в облдержадміністрації доповів директор департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Дмитро Шкрібляк.

“Метою нашої роботи є забезпечення захисту населення, стабільності систем життєзабезпечення та підтримка стійкості регіону в умовах можливих кризових ситуацій”, — зазначив Шкрібляк.

468 “пунктів незламності” по області

Станом на жовтень в області функціонує 468 “пунктів незламності”, з яких:

383 — створені місцевими органами влади;

55 — утворені головним управлінням ДСНС (35 стаціонарних і 20 мобільних);

26 — організовані Національною поліцією;

15 — підготовлені Держпродспоживслужбою;

3 — працюють на залізничних вокзалах у Івано-Франківську, Коломиї та Ворохті.

Пункти забезпечені 417 генераторами, більшість з яких перевірені та готові до експлуатації. Створено резерв пального — 12 тонн дизелю, 25 тонн бензину та 1,5 тонни мастил. У більшості пунктів наявні запаси води, медикаментів, обігрівачів, буржуйок і засобів освітлення, а також відновлений доступ до інтернету.

На офіційному сайті обласної адміністрації оновлено інтерактивну карту “пунктів незламності”, що дозволяє громадянам швидко знайти найближчий із них.

Проблеми та завдання моніторять і висвітлюють – до 1 листопада

Попри позитивну динаміку, залишаються проблемні питання — дефіцит генераторів у низці громад. Найбільше нестачі зафіксовано в Івано-Франківському (25), Калуському (17), Косівському (4), Надвірнянському (3) та Верховинському (2) районах. Крім того, частина пунктів розміщена в закладах, які працюють лише вдень, що ускладнює доступ мешканців у темну пору доби. Також не всі об’єкти мають автономні системи теплопостачання.

“До 1 листопада потрібно завершити перевірку і ввести в повну готовність усі пункти незламності, створити додатковий запас пального — 53 тонни дизелю, 100 тонн бензину і 2 тонни мастил”, — наголосив директор департаменту.

Навчання персоналу

Також громадам доручено провести практичні тренування персоналу з домедичної допомоги, дій під час аварійних відключень і пожеж, а також організувати щоденний моніторинг стану готовності пунктів.

Координація та міжнародна допомога

Під час обговорення голова ОВА наголосила на важливості підтримки пунктів незламності в належному стані, особливо з огляду на зимові виклики.

“Ми отримали багато генераторів від міжнародних партнерів і держави. Прошу громади перевірити, чи вони справні, і у разі критичної потреби повідомити військову адміністрацію”, — зазначила Світлана Онищук.

Крім того, департамент міжнародного співробітництва отримав доручення звернутися до донорів із проханням про додаткові генератори для області.