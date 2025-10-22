Бронювання працівників та заборгованість: в Івано-Франківській області завершують підготовку до опалювального сезону

В області триває завершальний етап підготовки до осінньо-зимового періоду. Під час робочої наради, яку провела голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук з головами громад та структурних підрозділів, обговорили стан проходження опалювального сезону, фінансову дисципліну громад та готовність об’єктів критичної інфраструктури до можливих надзвичайних ситуацій.

“Ми живемо під час війни й маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв у сфері енергетичної безпеки, — наголосив заступник голови облдержадміністрації Вадим Созоник. — Незважаючи на постійні ракетні удари по енергетичній і газовій інфраструктурі, в Україні цілодобово працюють ремонтні бригади, щоб забезпечити стабільну роботу систем”.

Завершення підготовки громад

За словами посадовця, станом на 22 жовтня у більшості територіальних громад області завершено роботи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального періоду. 21 жовтня в Івано-Франківську розпочалося теплопостачання до обласних і міських лікарень, де перебувають пацієнти на стаціонарному лікуванні.

Разом із тим, в окремих громадах, зокрема у Калуші, опалювальний сезон поки не стартував через аварійний стан тепломереж.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Ми звертаємось до Калуської енергетичної компанії з проханням завершити ремонтні роботи, щоб якнайшвидше подати тепло в заклади освіти, медицини та житлові будинки”, — підкреслив Созоник.

Заборгованість та фінансова дисципліна

Однією з основних проблем залишається заборгованість підприємств перед “Нафтогазом” та газорозподільними мережами. Завдяки співпраці з державними структурами частину боргів уже реструктуризовано, зокрема в Івано-Франківську.

“Енергоносії — це стабільність енергетичної системи. Ми маємо вчасно розраховуватись, щоб не допустити зупинки постачання”, — наголосив заступник голови ОДА.

Під час засідання також нагадали, що оплата за енергоносії є першочерговим обов’язком громад.

“Не можна вимагати газу, коли громада входить у число найбільших боржників. Якщо кошти є — спершу потрібно сплачувати борги”, — додав представник обласної адміністрації.

Резервні джерела живлення і кадрове забезпечення

Через постійні ризики обстрілів енергетичних об’єктів, громадам доручено забезпечити об’єкти критичної інфраструктури резервними джерелами електроживлення та запасом палива.

До 1 листопада територіальні громади мають скоригувати переліки таких об’єктів відповідно до вимог уряду. Крім того, постановою Кабміну №76 теплопостачальним підприємствам дозволено бронювати до 75% працівників, щоб забезпечити безперебійне проходження опалювального сезону.

“Ми повинні гарантувати сталу роботу енергетичних систем навіть у найскладніших умовах. Тому важливо посилити комунальні служби кадрами та технічною готовністю”, — підсумував Вадим Созоник.

Загалом в області опалювальний сезон стартує в штатному режимі. Влада закликає громади суворо дотримуватись фінансової дисципліни, своєчасно розраховуватись за енергоносії та бути готовими до будь-яких надзвичайних викликів у зимовий період.