На Прикарпатті підприємців оштрафували на 153 тисячі

За 9 місяців 2025 року на Прикарпатті виявили 60 випадків порушення законодавства в сфері реклами. Підприємців оштрафували на 153 тисячі 700 гривень.

Про це пише Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Фахівці Держпродспоживслужби дослідили 535 рекламних носіїв та завели 60 справ про порушення законодавства про рекламу.

За результатами 57 розглянутих справ застосували 73 санкції до суб’єктів господарювання. Зокрема, прийняли 7 рішень про визнання реклами недобросовісною, 10 рішень про зупинення розповсюдження реклами та 56 рішень про накладення штрафів на суму 153,7 тисячі гривень.

Основні види порушень стосувалися реклами знижок, медичних послуг, алкогольних та тютюнових виробів, дискримінаційної реклами, зокрема в оголошеннях про прийом на роботу, а також об’єктів нерухомості та недержавної мови.