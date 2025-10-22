Відстрочка від мобілізації: як отримати та які документи подавати

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан щонайменше до 5 листопада 2025 року. У жовтні запрацювала нова процедура оформлення відстрочки від мобілізації.
Правила отримання відстрочки регулюються Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, передає 24 Канал.
Який порядок отримання відстрочки?
В Україні з жовтня 2025 року заяву на відстрочку від мобілізації можна подати особисто у ТЦК або онлайн через застосунок Резерв+.
Для онлайн-подання потрібно заповнити електронну форму та прикріпити скан-копії документів, що підтверджують право звільнення від служби. Після перевірки дані про відстрочку автоматично потрапляють до Єдиного електронного реєстру призовників, а заявник отримує довідку.
Якщо звертатися до ТЦК, потрібно подати оригінали та копії документів разом із військово-обліковим документом. Після перевірки видають довідку про відстрочку.
Перелік документів визначає постанова Кабміну №560. Він залежить від підстав отримання відстрочки.
- Студенти мають надати довідку з ЄДЕБО або документ про зарахування до інтернатури,
- для відстрочки за станом здоров’я потрібна довідка до акта МСЕК, що підтверджує інвалідність або тимчасову непридатність до служби.
Останні новини про мобілізацію: що змінилось?
- Отримати відстрочку також можна через догляд за тяжкохворими близькими. ТЦК можуть запитувати додаткові документи, що підтверджують потребу в догляді за родичем.
- Подати заяву на відстрочку можна у будь-який момент до відправлення на збірний пункт або зарахування до військової частини. Рішення ухвалює комісія при ТЦК та СП протягом семи днів.
- Критичні та оборонно-промислові підприємства отримали право бронювати працівників на 45 днів, навіть за наявності неналежно оформлених облікових документів.