Рятувальники у Карпатах двічі допомогли заблукалим туристам

21 жовтня 2025 року у Карпатах рятувальники двічі вирушали на допомогу заблукалим туристам. Мандрівник з Дніпра втратив орієнтир в районі гори Микулєска, а подружжя з Києва — поблизу гори Ліснів. Їх розшукали та допомогли зійти.

Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

О 12:35 до рятувальників звернулася жителька Дніпра про те, що її чоловік заблукав під час туристичної мандрівки. Він — 1989 року народження. Чоловік втратив орієнтир поблизу гори Микулєска Верховинського району.

Йому на допомогу вирушили верховинські рятувальники. Вони розшукали туриста та допомогли зійти з гори. Чоловік був у задовільному стані, медичної допомоги не потребував.

Того ж дня о 20:00 надзвичайники отримали повідомлення від жителя Києва 2000 року народження. Він розповів, що заблукав із дружиною під час походу. Жінка — 2001 року народження.

Ворохтянські рятувальники визначили координати та знайшли їх в районі гори Ліснів. Туристів супроводили до села Татарів Надвірнянського району. Медичної допомоги вони не потребували.