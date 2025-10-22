ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті у ДТП загинув парамедик “швидкої” Іван Корнелюк

21 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув парамедик Надвірнянської станції швидкої Іван Романович Корнелюк.

Про це повідомили в обласному центрі ЕМД та МК.

“Він приєднався до нашої команди лише рік тому, але за цей час встиг стати частиною великої медичної родини. Відданий справі, щирий, готовий допомагати – таким ми його запам’ятаємо. Його життя обірвалося раптово, залишивши біль і порожнечу в серцях рідних, друзів та колег”, – висловили співчуття в центрі екстренної медичної допомоги.

Рятувальник у червоній формі на вулиці

У ДТП також загинув 14-річний син працівниці Надвірнянської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, як вже повідомляла ПІК, 21 жовтня сталася ДТП у селі Красна Надвірнянського району.

