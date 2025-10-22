У Франківську чоловік під наркотиками вдарив поліцейського, який приїхав на виклик

Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого мешканця у заподіянні побоїв працівникові поліції під час виконання службових обов’язків та призначив покарання у вигляді обмеження волі.

Про це йдеться у вироку суду від 16 жовтня 2025 року.

За матеріалами справи, 30 січня 2025 року до правоохоронців надійшов виклик від матері обвинуваченого у зв’язку з побутовим конфліктом. На місце події прибули працівники патрульної поліції у форменому одязі для складання адміністративних матеріалів.

Під час спроби відвезти чоловіка до психіатричного закладу він умисно вдарив головою одного з поліцейських у обличчя, спричинивши фізичний біль, але не завдавши тілесних ушкоджень.

Суд встановив, що обвинувачений розумів, що перед ним працівник правоохоронного органу, та усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій. Водночас він повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та попросив вибачення у потерпілого.

За словами самого обвинуваченого, конфлікт виник через його наркотичне сп’яніння, він відмовлявся їхати до лікарні, а поліцейські застосували кайданки. Чоловік перебуває на замісній терапії (метадон), має стабільний дохід та неофіційно працює.

Потерпілий поліцейський просив суворо не карати обвинуваченого та не заявляв цивільного позову.

При ухваленні вироку суд керувався свідченнями обвинуваченого, відеозаписами з місця події, висновками судово-психіатричної експертизи, яка підтвердила, що на момент злочину чоловік міг усвідомлювати та контролювати свої дії, а також довідками про стан здоров’я та соціально-правовий статус обвинуваченого.

Суд також врахував, що обвинувачений раніше притягувався до кримінальної відповідальності та перебував на обліку пробації.

Відтак Івано-Франківський міський суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв).

Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на строк 1 рік 3 місяці. Згідно з ч. 4 ст. 70 КК України менш суворе покарання за попереднім вироком було поглинене більш суворим, тому остаточний строк обмеження волі — 1 рік 3 місяці.

Примітка: вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (30 днів з дня оголошення).