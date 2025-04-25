На Прикарпатті неповнолітній мотоцикліст врізався в огорожу: є постраждалі

Аварія, у якій травмувався 17-річний керманич мотоцикла та його 15–річний пасажир, сталася в селі Петранка, що на Рожнятівщині.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

Так, 24 квітня близько 20 години до Рожнятівського відділення поліції надійшло повідомлення про автопригоду. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини автопригоди.

Відомо, що 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «KOVI», не обрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги, зіткнувшись з металевою огорожею.

Внаслідок автопригоди з травмами до лікувального закладу доставили неповнолітнього водія та його 15–річного пасажира.

У водія відібрали кров для проведення експертизи на факт вживання алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.