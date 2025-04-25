На Черемоші та його притоці у Карпатах хочуть збудувати дві ГЕС

Під час моніторингу Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України аналітик “Української природоохоронної групи” Петро Тєстов знайшов інформацію про те, що два підприємства мають намір збудувати дві мінігідроелектростанції на гірських річках.

Йдеться про ГЕС на Білому Черемоші у селі Розтоки Кутської громади та на Черемоші у високогірному селі Голошина Білоберізької громади. На думку аналітика, ці гідроелектростанції можуть нашкодити флорі й фауні Карпат, пише Суспільне.

На якому етапі будівництво станцій, як вони можуть вплинути на екологію і туризм в області та що про це кажуть місцеві жителі, екологи й голови громад, дивіться у сюжеті: