Жителі двох сіл на Івано-Франківщині можуть почути звуки вибухів

25 квітня жителі сіл Раків Калуського району та Черемхів Коломийського району можуть почути звуки вибухів. Там працюватимуть піротехніки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

“Піротехніки ДСНС будуть проводити роботи зі знешкодження застарілих вибухонебезпечних предметів. Прохання до людей зберігати спокій та не наближатися до місць проведення робіт”, — йдеться у дописі.

Через це жителі сіл Раків та Черемхів можуть чути гучні звуки вибухів.