Жителі двох сіл на Івано-Франківщині можуть почути звуки вибухів

25 квітня жителі сіл Раків Калуського району та Черемхів Коломийського району можуть почути звуки вибухів. Там працюватимуть піротехніки.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
“Піротехніки ДСНС будуть проводити роботи зі знешкодження застарілих вибухонебезпечних предметів. Прохання до людей зберігати спокій та не наближатися до місць проведення робіт”, — йдеться у дописі.
Через це жителі сіл Раків та Черемхів можуть чути гучні звуки вибухів.