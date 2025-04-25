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Жителі двох сіл на Івано-Франківщині можуть почути звуки вибухів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Жителі двох сіл на Івано-Франківщині можуть почути звуки вибухів

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 11:59
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25 квітня жителі сіл Раків Калуського району та Черемхів Коломийського району можуть почути звуки вибухів. Там працюватимуть піротехніки.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

“Піротехніки ДСНС будуть проводити роботи зі знешкодження застарілих вибухонебезпечних предметів. Прохання до людей зберігати спокій та не наближатися до місць проведення робіт”, — йдеться у дописі.

Через це жителі сіл Раків та Черемхів можуть чути гучні звуки вибухів.