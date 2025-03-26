На Прикарпатті під загрозою закриття 50 шкіл у 25 громадах, — Оксана Савчук

Масове закриття малокомплектних шкіл в Україні може відбутися вже цього року.

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Про це заявила народна депутатка Оксана Савчук, інформує Правда.

«Автори законопроєкту №13120 під виглядом «оптимізації» й «підвищення якості освіти» фактично прописали закриття шкіл, де навчається невелика кількість дітей. Законопроєкт пропонує подовжити перехідний період для формування мережі комунальних ліцеїв до 1 вересня 2025 року, а якщо громади не встигнуть, то рішення за них прийматиме Уряд. З 2027 року ліцеї зобов’яжуть набирати не менше ніж 288 учнів у 10-12 класах. Якщо цього показника не буде досягнуто, держава припинить фінансування таких закладів, і їх утримання повністю ляже на місцеві бюджети (більшість громад просто закриють школи). Також пропонується відокремлення початкової школи від ліцеїв, що може призвести до закриття малих шкіл. Закликаю народних депутатів не підтримувати будь-які ініціативи щодо закриття шкіл. Терміново розглянути ті законопроєкти, які мають на меті допомогти профільній освіті, зберегти вчителя, закласти кошти на якісні підручники тощо», – написала Савчук на своїй сторінці у Фейсбуці.

В Івано-Франківській області під загрозою опинилися 50 шкіл у 25 громадах (перелік нижче).