Організації, які опікуються дітьми з інвалідністю, отримають гранти на $60 тисяч

Громадам надаватимуть гранти в розмірі 60 тисяч доларів на забезпечення соціальними послугами сімей із дітьми, у яких є порушення розвитку, інвалідність, а також на створення дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).

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Про це розповіла очільниця партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

За її словами, основним завданням проєкту є надання сім’ям із дітьми, які мають порушення розвитку та інвалідність таких послуг, як-от:

денний догляд за дітьми з інвалідністю (для дітей з інвалідністю групи А);

супровід під час інклюзивного навчання;

тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;

соціальний супровід сімей із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку та/або соціальному квартирному обліку за місцем їх походження або проживання.

У партії “Слуга Народу” нагадали, що кошти надаватимуть у межах співпраці Міністерства соціальної політики та міжнародних партнерів по проєкту SPIRIT.

Олена Шуляк додала, що загальний бюджет проєкту становить понад 6 млн доларів, що дасть змогу підтримати приблизно 100 організацій та сприятиме формуванню ефективного ринку доступних соціальних послуг на місцевому рівні. Проєкт реалізують в 11 регіонах України: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та місті Київ. Держава вже отримала понад 150 заявок від громад із пілотних регіонів.

“Інклюзивність – один з головних принципів якісного відновлення України. Саме тому реалізація таких проєктів означатиме не просто підтримку вразливих категорій в умовах війни, а посилення інституційної спроможності та зміцнення системи соціального захисту. Такий підхід забезпечить стійке та інклюзивне відновлення безпосередньо в громадах, тому надважливо такі проєкти масштабувати”, – вважає Олена Шуляк.

Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що уряд схвалив виділення 833 млн гривень субвенції на 2025 рік на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу. Цього року житло профінансують насамперед родинам, яким не встигли придбати його через війну та атаки на держреєстри, новим сімейним дитбудинкам, які планується створити у 2025-му, прийомним сім’ям, що стали вимушеними переселенцями або повертаються з евакуації та хочуть знову будувати життя в Україні. Загалом з 2019 року за кошти державної субвенції було придбано (відремонтовано, розпочато будівництво) 138 будинків для ДБСТ.