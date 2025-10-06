На Прикарпатті планується відкриття ще трьох ветеранських просторів

Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації, яку очолила заступниця голови ОДА Крістіна Торган, спільно з Консулом Генерального консульства Республіки Польща у Львові Кшиштофом Лукʼяновичем побували в громадах області, де планується відкриття нових осередків підтримки ветеранів та їхніх сімей.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Йдеться про Коломийську, Богородчанську та Ворохтянську ТГ. У Коломиї оглянули приміщення, де планується створення центру підтримки, обговорили бачення його подальшого облаштування. У Богородчанській громаді готуються розпочати ремонтні роботи. У Ворохтянській – готуються до відкриття простору. Наразі є потреба в доукомплектуванні технікою.