На Прикарпатті планується відкриття ще трьох ветеранських просторів

Автор: Уляна Роднюк
Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації, яку очолила заступниця голови ОДА Крістіна Торган, спільно з Консулом Генерального консульства Республіки Польща у Львові Кшиштофом Лукʼяновичем побували в громадах області, де планується відкриття нових осередків підтримки ветеранів та їхніх сімей.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Йдеться про Коломийську, Богородчанську та Ворохтянську ТГ. У Коломиї оглянули приміщення, де планується створення центру підтримки, обговорили бачення його подальшого облаштування. У Богородчанській громаді готуються розпочати ремонтні роботи. У Ворохтянській – готуються до відкриття простору. Наразі є потреба в доукомплектуванні технікою.

«Працюємо над тим, щоб заручитися міжнародною підтримкою для реалізації цих важливих ініціатив, – зазначила Світлана Онищук. – Ветеранські простори – це місця сили, спілкування й розвитку для наших захисників і їхніх родин. Ми працюємо над тим, щоб такі центри з’явилися в кожній громаді області».

