В Івано-Франківську планують збільшити кількість платних парковок

Автор: Уляна Роднюк
Пресконференція у виконкомі Івано-Франківської міськради
В Івано-Франківську планують збільшити кількість зон платного паркування. Про це під час брифінгу розповів заступник міського голови Михайло Смушак, пише Правда.ІФ.

За його словами, кількість автомобілів у місті зростає, проте збільшити кількість паркувальних місць немає можливості.

“І ми повинні сьогодні шукати шляхи, у який спосіб врегулювати це питання”, – каже Смушак.

Він розповів, що наразі комунальне підприємство підготувало ще чотири нові майданчики до запуску, а також виготовило паспорт на майданчик у районі вулиці Гетьмана Мазепи, біля «Липок», де є понад 100 паркувальних місць. Загалом у місті вже є 19 платних комунальних майданчиків для паркування.

“І ми будемо збільшувати кількість зон платного паркування. І щоб максимально це робило наше комунальне підприємство”, – наголошує Смушак.

Також заступник міського голови додає, що, з одного боку, платне паркування – це додаткові надходження до міського бюджету, а з іншого, – спосіб врегулювати саму систему паркування в місті.

“Бо якщо паркування є безкоштовним, то хто першим приїхав, той відповідно і паркується. А коли воно є платним, то це стимулює людину приїхати, залишити автомобіль і швидше поїхати, щоб якомога менше оплатити. Тому це є дуже і дуже важливо”, – підсумовує Смушак.

