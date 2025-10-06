В Івано-Франківську планують збільшити кількість платних парковок

В Івано-Франківську планують збільшити кількість зон платного паркування. Про це під час брифінгу розповів заступник міського голови Михайло Смушак, пише Правда.ІФ.
За його словами, кількість автомобілів у місті зростає, проте збільшити кількість паркувальних місць немає можливості.
“І ми повинні сьогодні шукати шляхи, у який спосіб врегулювати це питання”, – каже Смушак.
Він розповів, що наразі комунальне підприємство підготувало ще чотири нові майданчики до запуску, а також виготовило паспорт на майданчик у районі вулиці Гетьмана Мазепи, біля «Липок», де є понад 100 паркувальних місць. Загалом у місті вже є 19 платних комунальних майданчиків для паркування.
“І ми будемо збільшувати кількість зон платного паркування. І щоб максимально це робило наше комунальне підприємство”, – наголошує Смушак.
Також заступник міського голови додає, що, з одного боку, платне паркування – це додаткові надходження до міського бюджету, а з іншого, – спосіб врегулювати саму систему паркування в місті.
“Бо якщо паркування є безкоштовним, то хто першим приїхав, той відповідно і паркується. А коли воно є платним, то це стимулює людину приїхати, залишити автомобіль і швидше поїхати, щоб якомога менше оплатити. Тому це є дуже і дуже важливо”, – підсумовує Смушак.