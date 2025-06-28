На Прикарпатті почали підготовку до опалювального сезону

Під головуванням Віцепрем’єр-міністра з відновлення – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби відбулося перше засідання Штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2025–2026 років.

Івано-Франківщину представив заступник голови ОВА Вадим Созоник. До обговорення долучилися й керівники профільних департаментів та представники міст з централізованим теплопостачанням – Івано-Франківська, Калуша та Бурштина.

«Нас чекає вже четвертий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Маємо бути готовими до всіх сценаріїв. Наша мета – забезпечити безперебійне тепло для людей», – наголосив Олексій Кулеба.

В області вже виконано 30% підготовчих робіт на котельнях і 31% – на теплових мережах.

Триває ремонт інфраструктури, закупівля обладнання, розвивається мала генерація.