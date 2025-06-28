У Франківську забудовник не віддає подружжю квартиру, за яку вони заплатили

Франківці Наталя та Іван Зіняки ще у 2020 році купили квартиру в новобудові. Повністю виплатили вартість, вже очікували на здачу помешкання, коли почалося вторгнення. І хоч їхній будинок вже був зведений, документів на квартиру вони досі так і не отримали. Натомість у 2024 році їм повідомили, що умови змінилися. Мовляв, забудовник, з яким вони підписували договір, вже не має частки у цьому будівництві, тож треба заплатити ще раз.

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Зінякам повідомили про одностороннє розірвання договору та попередили: або доведеться платити або квартиру продадуть іншим. Наталя з Іваном пішли до суду. Вони вимагають визнати за ними майнові права на квартиру та стягнути з забудовника штраф, пише Репортер.

Доплатити за квартиру або втратити

Наталя Зіняк – військова, медсестра-анестезистка. Її чоловік Іван Зіняк 30 грудня 2020 року уклав договір із ПрАТ «САТП-0901» на купівлю трикімнатної квартири, яка мала бути збудована до середини 2022 року у Крихівцях, на вулиці Виноградній. Нині це – ЖК «Козацький». Вартість квартири за курсом на той час становила 742 808 грн (21 751 євро).

У договорі йшлося, що сума не підлягає перегляду і може бути змінена лише у разі збільшення чи зменшення площі квартири після виготовлення техпаспорту.

Зіняки повністю оплатили об’єкт — понад 720 тисяч гривень, однак забудовник так і не передав їм житло.

У кінці 2021 року будинок вже був зведений. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми вже й не питали, чому будинок не здають, – каже Наталя Зіняк.

Наприкінці 2024 року Зінякам повідомили про розірвання договору із «САТП-0901» та про намір продати спірну квартиру іншому покупцю.

Річ у тому, що у 2019 році «САТП-0901» підписав договір з Громадською організацією «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» і ТОВ «ЖК «Козацький» про організацію, фінансування і реалізацію будівництва ЖК «Козацький», а також передачу часток побудованого житла учасникам договору.

Втім, у 2023 році спілка атовців через суд розірвала угоду через те, що «САТП-0901» включив до угоди земельну ділянку, якою фактично не володів. Спілка, якій належала частина цієї території, заявила в позовній заяві, що підписала договір, не маючи повної та достовірної інформації. В результаті отримала вкрай малу частку майбутнього житла, хоч основне будівництво фактично велося саме на її землі.

Після скасування договору через суд ТОВ «ЖК «Козацький» подає документи на введення будинку в експлуатацію. Інвестори, які укладали угоди з САТП та виплатили цій компанії гроші за квартири, тепер змушені або доплачувати ТОВ «ЖК «Козацький» або вимагати від САТП повернення власних коштів.

Через те, що договір визнали недійсним, нам пропонують отримати назад гроші за квартиру або доплатити ще майже 800 тисяч. Ми так не одні. В кого були менші площі, то подоплачували по 200-300 тисяч. Ми ж чекали на квартиру майже п’ять років і тепер не можемо отримати на неї документи, – каже Наталя Зіняк.

Прострочені терміни та рішення, що не стосуються інвесторів

Наталя Зіняк вирішила відстояти право на квартиру в суді. І, каже, не одна вона. Лише у її адвоката є ще кілька справ по цьому ж ЖК. Загалом їй відомо про 10 інвесторів, які готові судитися за квадратні метри.

27 лютого 2025 року суд тимчасово заборонив відчуження квартири Зіняків будь-якою з трьох залучених сторін: ПрАТ «САТП-0901», ТОВ «ЖК Козацький» та ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО». 25 червня в Івано-Франківському міському суді відбулося чергове засідання, де розглядали справу Зіняків. У позовній заяві вони вимагають визнати право на квартиру та стягнути із «САТП-0901» штраф у 1,6 млн грн за порушення строків введення в експлуатацію будинку.

Є роз’яснення Верховного суду, де закон каже, що саме інвестору належить право на квартиру. Зіняк Іван Миронович повністю вніс кошти передбачені договором, тобто виконав обов’язки інвестора та набув всіх майнових прав на об’єкт інвестування, – говорить адвокат Зіняків Микола Семків.

Перша черга ЖК «Козацький», де знаходиться квартира позивача, введена в експлуатацію в червні 2024 року. Хоча, згідно з договором, будинок мав бути зданий у другому кварталі 2022 року.

Відповідач («САТП-0901») допустив прострочення у 2,5 роки. Позивач виконав усі зобов’язання та повністю сплатив кошти за квартиру станом ще на 20.10.2021 року. Але 27 грудня 2024 року Іван Зіняк отримав листа від САТП про бажання розірвати договір та додаткову угоду, – говорить адвокат Микола Семків. – Щодо розірвання договору між спілкою, «Козацьким» і САТП, то у нас є рішення Західного апеляційного господарського суду, що визнання цього договору недійсним ніяк не впливає на обсяг прав і обов’язків інвестора. Бо у цивільно-процесуальному кодексі написано, якщо особи не були залучені до участі в справі, а інвестори не були залучені, то рішення господарського суду не може впливати на їхні права.

Варто зазначити, що власником «САТП-0901» є Роман Тимків, відомий за звинуваченням у мільйонній корупції на посаді директора бронетанкового заводу – завод постачав вживані двигуни до танків як нові, чим завдав збитків на понад 28 мільйонів. Також його звинувачували у поданні до декларації неправдивої інформації.

Не є клієнтами компанії

«Репортер» звернувся за коментарем до третьої сторони у цьому судовому спорі. Втім, їхні юристи відповіли дуже коротко: Зіняки не є клієнтами компанії. Повна відповідь виглядає так:

«Щодо фізичних осіб Наталія Зіняк та Марія Галушко інформуємо, що дані громадяни не є клієнтами компанії. Наша компанія не мала та не має жодних правовідносин та укладених договорів з вказаними особами. Як нам відомо дані особи мали правовідносини з іншим суб’єктом господарювання, з яким на даний час наявний спір, що розглядається в судовому порядку».

Марія Галушко – ще одна клієнтка адвоката Семківа, яка придбала в тому ЖК квартиру по переуступці, а потім, як і Зіняки, зіткнулася з тим, що не може отримати документи на квартиру.

У середу, 25 липня, на судовому засіданні у справі Зіняків представники усіх трьох компаній – відповідача ПрАТ «САТП-0901», та третіх сторін «Івано-Франківської обласної спілки учасників та інвалідів АТО» і ТОВ «ЖК «Козацький» були одностайними і просили суд не визнавати право Зіняків на квартиру, натомість просять розірвати з ними договір.

Щодо зустрічного позову, позивач звертається до суду з проханням про розірвання договору. Невиконання ним зобов’язань перед третіми особами не може бути підставою для ухилення від виконання свого обов’язку за укладеним договором від 30 грудня 20 року, – говорить Микола Семків у своїй промові до суду.

Представник інтересів «САТП-0901» Юрій Грица у своїй промові наголосив, що «САТП втратило майнові права за договором укладеним між САТП та позивачем Зіняком внаслідок рішення господарського суду (за яким розірвано договір про співпрацю між спілкою, САТП і «Козацьким» – Авт. ). Відповідно САТП не може бути належною особою, до якої можна пред’явити позов про визнання права власності».

САТП втратила свої майнові права на квартири, які повинно було отримати. Зокрема, і на квартиру, яку повинно було передати позивачу Зіняку. У зв’язку з цим, з метою встановлення юридичної визначеності в даних відносинах, ми подали позов про розірвання даного договору, – говорить Юрій Грица.

Представниця інтересів ТОВ «Козацький» Наталя Гаврищук у своїй промові посилалась на той же договір про участь у будівництві, який господарський суд визнав недійсним.

Фактично, право на очікування САТП щодо майнових прав на ті дев’ять квартир, які за договором були визначені за САТП, припинилося, – говорить представниця ТОВ «ЖК «Козацький» Наталя Гаврищук. – Враховуючи ці обставини, у позивача втратилося право на очікування у майбутньому отримання квартири по акту прийому-передачі.

За словами Гаврищук, спілка атовців уклала договір із «Козацьким», як єдиним замовником будівництва, згідно з яким і відбувається оформлення права власності. Тобто саме «Козацький» нині має право продавати квартири.

Представник «Івано-Франківської обласної спілки учасників та інвалідів АТО» Андрій Абрам’юк у своїй промові повторив те ж, що і Гаврищук та Грица:

Громадська організація заперечує проти задоволення первісного позову Зіняка Івана Мироновича до ПрАТ «САТП 0901» та просить задоволити зустрічний позов про розірвання договору.

Як пояснив суддя Тарас Антоняк, через велику кількість фактів та обставин у справі, етап дебатів відбудеться у кілька засідань. Тому на цьому засіданні сторони зачитали свої промови. А на наступному, яке відбудеться 1 липня, вони матимуть змогу озвучити свої репліки.