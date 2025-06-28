На Прикарпатті розшукують 31-річного Любомира Гондурака. ФОТО

Поліція Косівщини встановлює місцезнаходження жителя Косівського району.

Косівська поліція розшукує 31-річного чоловіка, який 23 червня вийшов з місця роботи, що знаходиться в селі Річка, Косівського району і по даний час його місце перебування невідоме.

Зниклий — Гондурак Любомир Михайлович, 1994 року народження, житель с. Річка, Косівського району.

Прикмети розшукуваного:

худорлявої тілобудови,

середнього зросту,

волосся коротке, русявого кольору

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Любомира Гондурака або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати Косівський РВП ГУНП в Івано-Франківській області за тел:+ 380687245842.