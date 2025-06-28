Від початку війни ціни на купівлю й оренду квартир у Франківську зросли на 50%

В Івано-Франківську у 2025 році на 15% зросла вартість житла в новобудовах із сучасним ремонтом. Торік середня ціна однокімнатної квартири з ремонтом становила 65-69 тисяч доларів, а цьогоріч — 75-79 тисяч доларів. Вартість “сирця” в новобудовах, квартир на вторинному ринку, а також оренди залишилася на рівні 2024 року.

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Скільки коштує нерухомість на вторинному ринку, які ціни на квартири у новобудовах та яка вартість оренди у місті, Суспільному розповіла PR-менеджерка “Асоціації фахівців з нерухомості” в Івано-Франківській області Оксана Атаманюк.

Ціни на квартири у новобудовах

Зі слів Оксани Атаманюк, ціни за 1 квадратний метр “сирця” становлять від 800 до 1 тисячі 100 доларів. Якщо новобудова з ремонтом, — від 1 тисячі 500 до 1 тисячі 800 доларів за 1 квадратний метр.

Вартість квартир:

однокімнатна квартира у стані “сирця” в зданому в експлуатацію будинку в хорошому житловому комплексі у середмісті коштуватиме від 35 тисяч доларів і вище;

двокімнатна — від 45 тисяч доларів;

трикімнатна — від 55 тисяч доларів.

Ціни на “первинці” залежать також від класу житла:

економ — 700-800 доларів за 1 квадратний метр;

комфорт — 800-1 тисяча доларів 1 квадратний метр;

преміумклас — 1 тисяча 200-1 тисяча 500 доларів 1 квадратний метр.

Зі слів Оксани Атаманюк, більшість забудовників у місті пропонують житло економ- та комфорт-класу.

Вона додає, що за останні п’ять-шість місяців є певна стабільність на ринку нерухомості Івано-Франківська. Вартість “сирця” не зросла. Якщо порівнювати з 2022 роком, ціни на придбання житла зросли на 50-70%.

“Причини — здорожчання процесу будівництва, відсутність майстрів, матеріалів. Забудовники повністю змінили виробничі та бізнес-процеси, перебудовували логістику. Відтак зросла сама собівартість житла. У 2022-2023 роках 60-70% покупців були переселенцями зі сходу й центру України. Наразі квартири купують місцеві та жителі сусідніх областей — Львівської, Чернівецької та Закарпатської. Причина таких інвестицій — хороший ринок житла і нижчі ціни”, — каже Оксана Атаманюк.

Скільки коштує нерухомість на вторинному ринку

Зі слів Оксани Атаманюк, ціни за 1 квадратний метр житла в “панельках” та “хрущовках” у старих будинках 1970-1980-х років без нового ремонту стартують від 600-700 доларів. Із сучасним ремонтом — від 800 доларів за квадратний метр.

Ціни на таунхауси

Оксана Атаманюк каже: новий тренд житлової нерухомості в Івано-Франківську — невеликі таунхауси площею 100-150 квадратних метрів. Це зазвичай двоповерхові будинки класу комфорт з власним гаражем та прибудинковою територією. Вони є в передмісті Івано-Франківська — Крихівцях, Вовчинці та Угринові.

“Люди надають перевагу такому житлу, адже ціна на нього така ж, як на трикімнатну квартиру в стані “сирця”. При цьому таунхаус має більшу площу та власний гараж. Ціни на таунхауси коливаються в межах 70-90 тисяч доларів залежно від площі земельної ділянки та якості будівництва”, — говорить Оксана Атаманюк.

Вартість оренди житла в Івано-Франківську:

однокімнатна квартира комфорт-класу в новобудовах з хорошим ремонтом, базовою побутовою технікою, кондиціонером, посудомийною машинкою — від 10 тисяч гривень;

двокімнатна — 12-13 тисяч гривень;

трикімнатна — 14-15 тисяч гривень.

Ціни на оренду вторинного житла з централізованим опаленням без сучасного ремонту, але з комфортними умовами для проживання дещо менші:

однокімнатна — від 6 тисяч гривень;

двокімнатна — від 8-9 тисяч гривень;

трикімнатна — від 10 тисяч гривень.

Зі слів експертки, вторинного житла з хорошими умовами на ринку мало, тому орендарі, зважаючи на невелику різницю вартості оренди, частіше обирають новобудови.

За останні пів року ціни на оренду житла не змінилися, проте, за прогнозами Оксани Атаманюк, у липні-вересні 2025 року очікується зростання вартості оренди на 10-20%. Це пов’язано з приїздом студентів. Наразі цільовий портрет студента-орендаря змінився: шукають житло з хорошими умовами, орендують квартири в новобудовах.

Експертка додає: існують міфи, що на Івано-Франківщині дорога оренда квартир.

“Наразі у співвідношенні до долара ціни на оренду житла майже такі, як до початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році був шалений ажіотаж і ціни швидко та необґрунтовано зростали. Проте з 2023 ринок оренди житла стабілізувався”, — розповідає Оксана Атаманюк.

Один з факторів ціноутворення — мікрорайон

Вартість житла в Івано-Франківську значно залежить від мікрорайону. Найдорожча локація — район парку імені Тараса Шевченка та озера.

Також є дорогими квартири в мікрорайоні Каскад. Це — густонаселена частина міста, де немає будівництва.

Найдешевше житло — у мікрорайонах Пасічна та Майзлі.

Зі слів рієлторки, є попит на житлові комплекси з гарною інфраструктурою, підземними паркінгами та хорошим благоустроєм.

Акценти від експертки

Житло на Прикарпатті — четверте за вартістю у Західному регіоні після Ужгорода, Львова та Чернівців.

Оксана Атаманюк говорить, що наразі Івано-Франківськ активно розбудовується. Люди купують квартири на етапі котловану чи будівництва. Наразі складно знайти однокімнатну квартиру в будинку, який ще будується. Однокімнатні квартири розкуповують одразу після оголошення старту продажу.

Зі слів рієлторки, в місті відчувається брак хороших трикімнатних квартир більшої площі. А найчастіший запит покупців — великі однокімнатні, які забудовники позиціюють як двокімнатні.

“Це — квартири площею 47-56 метрів квадратних у цегляних п’яти-, дев’ятиповерхових будинках, які можна перепланувати на двокімнатну квартиру або залишити як однокімнатну кухню-студію зі спальнею”, — розповідає Оксана Атаманюк.

Вона також каже, що в місті є проблема з паркувальними майданчиками. Часто забудовники не проєктують достатню кількість паркомісць у новобудовах. Покупці ж при виборі житла звертають увагу на наявність паркінгу та закриті для в’їзду сторонніх авто двори.