ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: є жертви, серед постраждалих – діти. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: є жертви, серед постраждалих – діти. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
28/06/2025 11:01
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ніч на 28 червня російські війська атакували Одесу та влучили по 21-поверховому житловому будинку.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Внаслідок цього на 7, 8 та 9 поверхах спалахнула пожежа. Частина мешканців опинилася заблокованою у квартирах, повідомляє ДСНС України, пише Правда.

Рятувальники евакуювали 5 людей, серед яких є маленька дитина. За попередніми даними, загинули 2 людей, ще щонайменше 4 отримали поранення.

На місці працюють рятувальники, медики та психологи. ДСНС розгорнула Пункт Незламності для постраждалих мешканців.

Роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак пошуково-рятувальні заходи продовжуються.

житловому будинку, Одеса, приліт

У пресслужбі Нацполіції уточнили, що в Одесі, крім двох загиблих, також відомо ще про дев’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей, віком 3 і 7 років.