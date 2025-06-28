Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: є жертви, серед постраждалих – діти. ВІДЕО

У ніч на 28 червня російські війська атакували Одесу та влучили по 21-поверховому житловому будинку.

Внаслідок цього на 7, 8 та 9 поверхах спалахнула пожежа. Частина мешканців опинилася заблокованою у квартирах, повідомляє ДСНС України, пише Правда.

Рятувальники евакуювали 5 людей, серед яких є маленька дитина. За попередніми даними, загинули 2 людей, ще щонайменше 4 отримали поранення.

На місці працюють рятувальники, медики та психологи. ДСНС розгорнула Пункт Незламності для постраждалих мешканців.

Роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак пошуково-рятувальні заходи продовжуються.

У пресслужбі Нацполіції уточнили, що в Одесі, крім двох загиблих, також відомо ще про дев’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей, віком 3 і 7 років.