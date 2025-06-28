Водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу: деталі смертельної аварії у Делятині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня близько 20:12 в селищі Делятин, що у Надвірнянському районі.
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Про це пише Правда з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Поліцейські на місці події встановили, що керманич мотоцикла, 1994 року народження, мешканець Делятина, на ділянці автодороги Н-09 сполученням «Мукачево – Львів», на повороті дороги праворуч, виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення із зустрічним автомобілем «MERCEDES SPRINTER».
Останнім керував житель району, 1994 року народження.
У результаті аварії, мотоцикліст та 24-річна пасажирка, місцева мешканка, загинули на місці.
Водія «Mercedes» перевірили на стан алкогольного спʼяніння. Результат — тверезий.
За вказаним фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.