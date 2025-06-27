В Делятині загинув водій мотоцикла та його пасажирка. ФОТО

27 червня о 20:12 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Делятин, Надвірнянського району.

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За попередньою інформацією, водій мотоцикла, рухаючись заокругленою ділянкою дороги, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Mercedes Sprinter».

Внаслідок зіткнення 31-річний водій мотоцикла та його 24-річна пасажирка загинули на місці події.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Деталі згодом.