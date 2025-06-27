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«Сім’я — це чоловік і жінка»: Марцінків про проведення ЛГБТ-заходів у Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Сім’я — це чоловік і жінка»: Марцінків про проведення ЛГБТ-заходів у Франківську

Автор: Олег Мамчур
27/06/2025 21:45
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Під час прямого ефіру на ТРК «Вежа» 24 червня до міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа звернулася мешканка міста із запитанням про проведення ЛГБТ-заходів у місті.

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За словами жінки, протягом шести днів у просторі «Асортиментна кімната» тривали події в межах проєкту на підтримку ЛГБТ+, а організація «Інсайт» планує відкрити в Івано-Франківську своє представництво і вже шукає координатора, повідомляє Фіртка з посиланням на ефір.

У відповідь Руслан Марцінків заявив, що вперше чує про ці події, та окреслив свою позицію.

«Відверто — не чув, дізнаюся про це вперше від вас. Я вважаю, що ми повинні виступати за християнські цінності, за сім’ю. І ми маємо повне право в демократичній країні говорити про те, що для нас це важливо.

Сім’я — це чоловік і жінка. Чи я підтримую такі заходи? Ні, не підтримую.

Але є чинне законодавство, яке дозволяє проводити ті чи інші події, якщо вони не порушують закону. Закон є закон, і ми його дотримуємося», — зазначив міський голова.

Марцінків додав, що готовий відкрито захищати свою позицію:

«Ми висловлюємо її відкрито — як щодо української мови, так і щодо християнських цінностей. Я за християнські цінності. Я за українську мову», — підсумував мер.