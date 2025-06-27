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ЗСУ знищили чотири одиниці авіаційної техніки ворога

Автор: Оксана Марушкевич
27/06/2025 21:22
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ССО знищили ланку фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34 на аеродромі “Маріновка” у Волгоградській області рф.

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Пише Правда.іф з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

В рамках зниження спроможностей російського агресора завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України, у ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Маріновка”, що у Волгоградській області рф.

За попередньою інформацією, знищено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину – місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Знищено ворожі літаки Су-34 українськими ССО.