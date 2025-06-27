У Івано-Франківську презентували книгу Олександра Сича “Націоналізм міжчасся” ФОТО

У четвер, 26 червня, в Івано-Франківську презентували нову книгу доктора політичних наук, професора Олександра Сича — «Націоналізм міжчасся»

Як розповів під час презентації Олександр Сич – це десята, ювілейна книга серії, укладена в рамках проекту «Книгарня Бандерівців», який за започаткував Віктор Рог, головний редактор тижневика ОУН “Шлях перемоги”, інформує Правда ІФ з посиланням на Бліц-Інфо.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«Скажу вам чесно, а коли він це сказав, мені навіть було некомфортно, тому що в цій серії вийшли праці людей, яких вважають класиками націоналізму. Донцов, Липа, Пасиян, Штикало, Онацький. Передостанні – це була збірка творів відомого дисидента, історика Валентина Мороза. І коли мені Віктор сказав, що аби в 10-й книгою в цій серії стала моя збірка статей, я був дещо шокований, сказав йому: “Слухай, я ще не помер, мені пам’ятники ставити не потрібно і я не класик”. Але тим не менше, він наполіг. Тоді після деяких розмов я, власне, уклав трохи більше десятка наукових статей, оскільки націоналізм я більшою мірою осмислюю науково. Щоправда, пристосувавши її для пересічного читання»,- каже Олександр Сич.

Що стосується назви книги, то за словами Олександра Сича, тут теж не все так просто.Придумуючи назву він виходив з головної ідеї, що як міняється суспільство, як міняється нація, так і міняється націоналізм, невіддільний від нації, бо його завдання – захищати інтереси нації.

«Якщо 35 років назад українська нація перебувала в підневільному стані. Держава українська совітська, точніше, то була квазі державою, і вона справді не була незалежною державою. І все XX століття це була за визволення української нації. Тому український націоналізм позиціонувався як визвольний, революційний, руїнницький по відношенню до тих чужих імперій і держав, які поневолювали Україну. Цілком закономірно, коли статус України української нації змінився, і вона набула державного статусу з утворенням української держави, то очевидно і сам націоналізм своїми завданнями має змінитися. З руїнницького, який руйнує чужі імперії, він в умовах власної держави має стати державницьким, конструктивним. Він закономірно проходить етап трансформації. І власне, оця назва – націоналізм міжчасся – це між часом, коли він був визвольним і тим часом, коли він стає державницьким, конструктивним. Тому і він є націоналізмом міжчасся. Це суто така така категорія, яка відображає трансформацію націоналізму»,- каже Олександр Сич.

За словами Олександра Сича, у книжці є п’ять розділів. Перший розділ присвячений сучасній ідеології націоналізму. Другий розділ закономірно, програмі націоналізму. Третій – революції, тому що категорія революції є невіддільною від відновлення націоналізму і його боротьби за визволення держави і за побудову держави. І ще два розділи, які відображають сучасну проблематику. Становище України у світі, яку роль тут має відігравати і відіграє націоналізм. Та останній розділ –московсько-українська війна, і яку роль тут націоналізм відіграє, і як воно впливає на нього.

Як зауважив під час презентації видавець цієї серії книг Віктор Рог, який приєднався онлайн з фронту, він не сумнівався, хто буде 10-й, ювілейний автор цієї серії.

«Бо в мене давно було таке питання: “Ми видаємо і це треба робити, видавати тих, хто заслужені, тих, хто писали раніше, тих, хто є класиками визнаними, тих, хто є фактично філософами, я би так сказав, не просто теоретиками, не просто публіцистами, а тими філософами, але якось вони були малозабуті. Але це були люди, скажімо так, які писали хтось давно, хтось порівняно давно, але про минуле в минулому. А от Олександр Сич – це автор сучасний, це автор, який пише про візію майбутнього. І я дивлюся, а те, що він пише, мені здавалося, ну, так для небагатьох, ніби так з дещо несподіваного ракурсу, але акценти, прогнози, ієрархії пріоритетів, шкала цінностей, воно спрацьовує»,- сказав видавець.

Віктор Рог пригадав, що цю книжку починав складати ще коли був в цивільному житті, а вже завершував її вичитку в однострої.