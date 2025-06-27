У Калуші збудують чотири модульні котельні

У середу, 25 червня, на черговому засіданні виконавчого комітету Калуської міської ради затвердили проєктну документацію на будівництво чотирьох модульних котелень.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє Калуська міська рада.
Модульні котельні збудують:
- на вулиці Богдана Хмельницького (кошторисна вартість – 33 113 428 грн);
- на вулиці Хіміків (кошторисна вартість – 26 970 034 грн);
- на вулиці Тихого (кошторисна вартість – 25 213 237 грн);
- на вулиці Будівельників, 3 (кошторисна вартість – 9 346 254 грн).
На вулицях Богдана Хмельницького, Хіміків та Тихого облаштують твердопаливні котельні, а на вулиці Будівельників – газову.
Також виконком утворив оперативний штаб із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Калуської громади в осінньо-зимовий період 2025-2026 року.
Голова штабу – заступник міського голови Богдан Білецький.