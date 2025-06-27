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У Калуші збудують чотири модульні котельні
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші збудують чотири модульні котельні

Автор: Олег Мамчур
27/06/2025 20:28
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У середу, 25 червня, на черговому засіданні виконавчого комітету Калуської міської ради затвердили проєктну документацію на будівництво чотирьох модульних котелень.

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Про це повідомляє Калуська міська рада.

Модульні котельні збудують:

  • на вулиці Богдана Хмельницького (кошторисна вартість – 33 113 428 грн);
  • на вулиці Хіміків (кошторисна вартість – 26 970 034 грн);
  • на вулиці Тихого (кошторисна вартість – 25 213 237 грн);
  • на вулиці Будівельників, 3 (кошторисна вартість – 9 346 254 грн).

На вулицях Богдана Хмельницького, Хіміків та Тихого облаштують твердопаливні котельні, а на вулиці Будівельників – газову.

Також виконком утворив оперативний штаб із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Калуської громади в осінньо-зимовий період 2025-2026 року.

Голова штабу – заступник міського голови Богдан Білецький.